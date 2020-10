Melyssa se enfrenta a Tom y Sandra, que hacen una gran revelación: "Somos novios y vivimos juntos"

Tres meses después, Melyssa y Tom volvían a verse en un reencuentro que auguraba ser de todo menos conciliador. "Esto me ha servido para darme cuenta de lo que no quiero. Y no quiero una persona así a mi lado . Demuestra que tiene unos valores y unos principios que no son dignos del caballero que se vende", decía Melyssa nada más encontrarse con Sandra Barneda.

Pero Tom también se sinceró sobre el antes y después que tuvo tras su paso por el programa: "Yo iba a la isla para poner a prueba nuestro amor. Melyssa no conocía esa faceta mía con los chicos y chicas porque con ella tenía que cohibirme. Cuando llegué a la isla estaba liberado porque ella me controlaba. No era amor, era una obsesión y yo no quería eso en mi vida. Con Sandra no me sentía juzgado. No me arrepiento de nada porque soy así", expresó.