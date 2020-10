Melyssa y Tom tuvieron sexo después de 'La isla de las tentaciones 2': sus diferentes versiones sobre lo que sucedió

Melyssa y Tom acabaron fatal en 'La isla de las tentaciones 2'. Ella le dejó a él por haberle sido infiel con una de las solteras, Sandra, y en la hoguera final se despidió del que era su novio diciéndole que en España no la buscase. Sin embargo, tres meses después Melyssa y Tom no solo se habrían visto, ¡sino que tuvieron sexo!

"Yo estaba absolutamente cegada. Él me suplicó perdón. Que me quería. Llegué a un punto en que dije de perdonarle porque me convenció de que seguía enamorado de mí, de que esto había sido algo que le había superado y que él se sentía arrepentido y me iba a demostrar que yo era la mujer de su vida.

Insistió en mantener relaciones conmigo y al final acabamos teniendo una relación sexual. Me dijo que hiciéramos un viaje solos para estar tranquilos y que la cosa funcionase. Y cundo me di cuenta estaba con ella de nuevo. Con Sandra", relataba a la presentadora.