En cada fiesta que celebran los chicos de ‘La Isla de las Tentaciones’ sube la temperatura un poquito más. Y si no que se lo digan a Josué. Después del enfado de Diriany que termino con esta devolviéndola una pulsera que él le había regalado, llegó el momento de elegir a una soltera para una segunda cita. La elección de Josué sorprendió a todos, ya que se decantó finalmente por Claudia .

Por si esto fuera poco, Jennifer, la nueva soltera , confirmó que viene dispuesta a terminar una cuenta pendiente que tiene con él ex tronista. Y parece que la nueva incorporación ha hecho ya buenas migas con Claudia. Esta le decía: “ Nos damos un pico y yo creo que se va a poner todo cerdo , tía, te lo digo”.

La llamada de atención de Josué surte efecto, que no tarda ni un segundo en acercarse a ellas dos: “ Vosotras dos separarse , que no tenéis buenas ideas, que os veo venir”. Jennifer se encara desafiante con él: “Pero, ¿por qué nos separas? ¿A ti qué más te da?”. Tras esto, ambas dos se ponían a bailar muy pegadas a él.

Josué permanecía un rato en su posición, pero luego se acercaba a sus compañeros: “Yo no he hecho nada”. Alejandro, muy excitado por el momento, le decía: “Escúchame, se han quedado mirándote las dos y han hecho… ¡Las dos! ¡Las dos!”. Josué no sabe qué hacer.