Ahora, la pareja ha dado un paso más allá y se han acostado juntos, en todos los sentidos de la palabra. Era Gal·la la que invitaba a Miguel a subir a dormir juntos y una vez en la cama, Gal·la le contaba todo lo que había pasado en la hoguera: “Realmente no estoy así por lo que he visto, pero me ha molestado cómo habla de mí, pero no me molesta y eso es por algo”.