Zoe emocionó a Josué al hablar de la etapa más dura de su vida antes de 'LIDLT': "Pensé que mi familia no me quería"

La participante de 'LIDLT 4' se abrió en canal en 'El espejo del alma' de 'MyHyV'

La pretendienta de Josué le emocionó contando las adversidades de su vida

Zoe Bayona, de su complicada adolescencia: "Me he portado muy mal con mis padres"

De Zoe Mba Bayona sabemos que es una mujer con carácter, impulsiva y que siempre hace lo que siente, algo que está dejando claro en cada una de las entregas de 'La isla de las tentaciones 4'. Es risueña, divertida y, también hay que decirlo, toda una reina en el arte del ‘twerking’.

Durante su paso como pretendienta de Josué en ‘MyHyV’ vimos muchas de sus facetas y en el paraíso de Sandra Barneda, otras tantas. Podríamos decir que cada vez la conocemos un poco mejor, pero ¿Cómo era la joven antes de salir en televisión?

La de Barcelona habló de su complicado pasado durante su paso como pretendienta por el programa del amor y se abrió como nunca en ‘El espejo del alma’. Allí contó, una a una, las adversidades que había tenido que superar a lo largo de su vida.

El complicado pasado que Zoe sacó a la luz en ‘MyHyV’

Durante el trono de Josué Bernal, ‘Mujeres y hombres y viceversa’ inauguró ‘El espejo del alma’, una nueva sección en la que los participantes del programa se enfrentaban a su propio reflejo y sacaban a la luz algunos de los episodios más íntimos de su vida.

La mecánica consistía en que el presentador, Jesús Vázquez, iba diciendo varias palabras y Zoe tenía que contar momentos de su vida que estuvieran relacionados con ese término. Algo así como una ‘Línea de la vida’ de ‘Secret Story’ o el ‘Puente de las emociones’ de ‘Supervivientes’.

Aquella mañana de 2020, la actual novia de Josué Bernal se sinceró como nunca y contó algunas escenas muy complicadas de su pasado. Habló de la rebeldía de su adolescencia y de los “muchos problemas” que había tenido con sus padres por culpa de su carácter.

“Me juntaba con gente que no me ha hecho bien en mi vida (..) Me metía en líos que no se pueden contar, que no sabe nadie y que no lo va a saber nadie. No lo saben ni mis amigas. Es una etapa de mi vida que tengo cerrada”, declaró la pretendienta de ‘MyHyV’.

En cuanto a su familia, Zoe Mba Bayona explicó que había empezado a valorarla desde que estaba en el programa del amor: “Por culpa de mi rebeldía, he tenido mala relación y me he portado muy mal con ellos”, explicó en ‘El espejo del alma’.

“Yo he llegado a pensar que mi familia no me quería, porque en las peleas se dicen cosas muy feas en caliente. Las discusiones eran día tras día y no tenía descanso (..) Yo a ellos nunca les he contado nada. En ‘MyHyV’ es la primera vez que ven algo de mi vida al completo".

No solo habló de su familia aquella mañana de 2020. La ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’ habló del amor y de la relación con sus exparejas. Confesó que siempre habían desconfiado de ella y que hubo una ocasión en la que fue traicionada “indirectamente”.

La reacción de Josué Bernal al ‘Espejo de las emociones’

Tras ver a su favorita llorando a lágrima viva delante de su propio reflejo, Josué no pudo evitar acercarse a ella para darle un bonito abrazo y decir unas palabras: “Necesitaba ver a esta Zoe. Necesitaba que se abriera”, explicó el tronista de ‘MyHyV’.