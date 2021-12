Gal·la prometió en la hoguera de confrontación donde Nico le dio plantón que lo acabaría lamentando . Desde entonces, la participante ha dejado que su atracción sexual con Miguel vaya a más y ha acabado con él en el dormitorio. Gal·la ahora no piensa cortarse con el soltero, aunque siga pensando que su relación con Nico aún no ha terminado. No hasta que al menos tengan una conversación.

"Yo no tengo nada más que hacer. Y si hay más imágenes no la quiero ver. Me da asco y ojalá lo vea pronto su familia y la mía. Me da un asco... Creo que no es consciente de dónde", se quejó Gal·la en la hoguera. Previamente había tenido que afrontar que sus compañeras se riesen de lo que había sido el momento más ardiente de Nico.