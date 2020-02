El 'zasca' de Susana a Rubén: "hay gente que no necesita liarse con otra persona para llamar la atención"

Susana le confesó a Fiama que no se fiaba de Rubén. La canaria se lo contó al soltero, al que no le hizo ninguna gracia. " ¿Qué va a decir de mí si es un cono? Que se preocupe de su relación", protesto el valenciano.

"Siempre estoy bromeando, ella es muy tranquila. La gente me ha criticado por menospreciarla físicamente pero no tenía nada que ver. Era por que era más parada", ha querido dejar claro Rubén en 'El debate de las tentaciones'. "Entiendo que no entienda que hay gente con carisma que no necesita pasar por ese proceso de liarse con una persona que no le gusta nada para llamar la atención", ha respondido Susana.