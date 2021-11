Inéditos: Zoe enloquece por la actitud de Josué y las chicas intentan abrirle los ojos: "Qué asco de hombre"

"No puede ser, no se que hago aquí, es que es muy fuerte", entona Zoe mientras da vueltas por la casa hecha un mar de lágrimas. La concursante no entiende la actitud de Josué en sus primeros días en la villa: "Que asco de hombre, que poco respeto, es que no puedo con él. A mi no me faltes el respecto, guárdaselo a tu novia y yo todo el día llorando". Ella sigue desahogándose en soledad: "No puede ser".