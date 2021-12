Zoe protagonizó un momento histórico en 'La isla de las tentaciones 4'. Al descubrir que Jennifer era la nueva soltera, la novia de Josué enloqueció y engañó al equipo del programa para escaparse y conseguir llegar hasta la hoguera de los chicos. Sus compañeras no terminan de entender lo que hizo, y los días posteriores, la tensión podía palparse en el ambiente.

En la elección de las citas, la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se disculpaba con Sandra Barneda: "Quería pedirte disculpas porque sé que te di un susto, pero no verlo en imágenes me supuso comerme mucho la cabeza. Es que no puedo estar sin él de verdad, necesitaba verle la cara para decirle: ‘no la cagues, confía en mí, nos vamos a casa y punto", decía rompiendo a llorar.

A continuación, la presentadora pedía su opinión de lo sucedido al resto de las chicas. "Yo creo que no confía del todo y que tiene miedo de que haga algo de lo que se pueda arrepentir", decía Tania. "Si confías en alguien tienes que dejar que sea él mismo por lo cual, no me parece un buen gesto por su parte, pero lo respeto", aseguraba Sandra. "No vio imágenes y las pocas que vio, se puso nerviosa y celosa", contaba Rosario.

"No todo el mundo es igual"