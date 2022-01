Lo más importante para Zoe era saber si los mensajes eran anteriores o posteriores al 23 de diciembre , el día que en empezó su relación con Josué. Al parecer, son de después de esa fecha, lo que la ha hundido completamente. “No voy a ver esto, me voy. ¿Qué quieres, que vomite aquí?”, decía. Además, estaba tan molesta con su chico que no quería que tocase ni su silla.

Pero lo que más le ha molestado a Zoe de todo lo ocurrido y la principal razón de que se derrumbase en directo ha sido que Josué no fuera sincero al comienzo de la relación y no le diese toda la información: “No me ha dado el derecho a decidir si yo quería irme a vivir a Marbella con él y dejarlo todo”.