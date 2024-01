La anécdota de Sole Giménez con Stevie Wonder: "Se hizo de noche en el estudio y nos dijo..."

Maverick versionaba la canción 'Superstition' de Stevie Wonder para representar a su generación 'Los streamers' en la década de los 70 y por esto, Sole Jiménez ha terminado contando la anécdota que tiene con el músico cuando tuvo la oportunidad de conocerle.

Al terniar la actuación, Lara Álvarez apuntaba algo: "¿Sabes que Sole tiene una anécdota con Stevie Wonder muy espectacula r?". Y aquí Sole Jiménez relataba el momento que compartió con el cantante.

"Es un hombre simpatiquísimo. La anécdota que siempre contamos es que estábamos en el estudio, estuvimos tiempo, se hizo de noche y donde estábamos era una sala, pero claro, nosotros no conociamos el sitio y no encendimos la luz. Llegó un homento que preguntó la hora y dijo: 'Debe ser de noche, seguro que no habéis encendido las luces, venga encenderlas'. Fue él el que tuvo que decirnoslo. Es muy amable, muy simpático y un talento extraordinario", relataba Sole y Pablo Carbonell añadía algo: "Es encantador".