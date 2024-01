El momentazo de Marta Sánchez con Roko tras su gran actuación: "Ha sido por la única mujer que me he arrodillado así"

"Qué elegancia, qué gusto, qué todo. Yo muero contigo mujer, qué quieres que te diga", le decía Marta Sánchez a su compañera, algo que hacía alucinar a Roko: "Que Marta Sánchez diga esto... esto no calibro yo, no voy a dormir esta noche". Pero esto no terminaba aquí, Marta se acercaba hasta el centro del escenario para ponerse de rodillas frente a ella: "Ha sido por la única mujer que me he arrodillado así". Y ambas se fundían en un bonito abrazo y Roko le agradecía sus palabras: "Te quiero, Marta. En este programa estamos haciendo una amistad muy bonita".