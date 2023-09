El ministro de Exteriores, sobre el terremoto de Marruecos: "Hay sólo dos españoles con los que no hemos podido tener contacto telefónico"

"A estas horas no nos consta ningún español fallecido ni herido", sentencia el político. Además, pese a no haber tenido contacto con estos dos ciudadanos, José Manuel Albares añade: "Es cierto que con el paso de las horas estoy más esperanzado, que esas buenas noticias sean las finales. Empieza a ser raro que no tengamos noticia de algún familiar o amigo en España que nos diga que no tienen contacto con él y las embajadas en Marruecos están plenamente operativas".