La presentadora del programa no pierde detalle de la entrevista y no puede evitar decir con mucha resignación su opinión: "Nos deja en un lugar fatal, tanto que se habla de la 'marca España, pues esto también es 'marca España". Tras esto, Ana Terradillos comenta sobre Luis Rubiales: "Está muy bien la entrevista que ha dado a un medio británico... pero digo yo que este señor, como representante de una institución española, tendrá que dar explicaciones a los medios españoles".

Ante esta queja pública de Ana Terradillos, Eduardo Inda coge el testigo de su compañera y explica el posible motivo: "Hay una pequeña diferencia, en Inglaterra las entrevistas no suelen ser gratis". Al decir este comentario se hizo un silencio en plató y el colaborador continuó dando más motivos: "Rubiales ahora no cobra ni un solo euro, habrá dicho 'aquí me pagan', le habrán pagado un dineral...". Tras esto, Inda confiesa que el futuro de Luis Rubiales se presenta muy dificil: "No sé quien le va a dar trabajo a este señor en España".