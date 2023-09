Núñez Feijóo sentencia la amnistía de Pedro Sánchez a los independentistas: "Si acepto lo que está aceptando, el presidente soy yo"

"Tengo claro que Pedro Sánchez no puede ser presidente del gobierno si Junts y el señor Puigdemont no le hacen presidente del gobierno", empieza diciendo Feijóo. Tras esto, el político explica su comentario: "Primero, porque perdió las elecciones; y segundo, porque tiene menos apoyo que yo". Además, el popular sentencia: "La única posibilidad que tiene es si Puigdemont acepta hacerle presidente te del gobierno, esto es una anomalía democráctica, los países socios en la Unión Europea no pueden entender que España dependa de una persona buscada por la justicia".