Ana Terradillos, contundente con José María Aznar y sus declaraciones sobre la ley de amnistía: "Él negoció con ETA"

" Hay que decir de nuevo 'basta ya', España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, secterismo ni el la destrucción programada", sentenció José María Aznar de forma firme y sin titubeos. Tras esto, el expresidente continúa dando su opinión sobre la actualidad política: "España acumula energía cívica y masa crítica nacional para pedir que este proyecto de disolución se consume ".

La colaboradora Esther Palomera se pronuncia en directo sobre el discurso realizado por José María Aznar y saca sus propias conclusiones: "¿P or qué es legítimo que el PP negocie con Junt s para obtener la presidente del Congreso, que estuvo a esto, con una negociación la noche anterior sobre las lenguas cooficiales, y no es legítimo que este gobieno negocie con Junts, que es un partido constitucional? ".

"E insisto, a mí no me hace nada de gracia la ley de amnistía, creo que es un desastre, creo que hay que limarla por todos los lados y creo que no sobrepasa el algodón del constitucional...", confiesa Ana Terradillos sobre los pactos y negociaciones de este gobierno. Sin embargo, para terminar, sentencia mirando a cámara: "Dicho esto, el señor Aznar negoció con ETA".