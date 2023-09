Todo esto, mientras “ la industria sigue ganando muchísimo dinero , la distribución sigue ganando muchísimo”. Pero eso no supone que el precio de la leche baje en los supermercados: “Incluso algunas marcas han subido y los quesos también. Aquí alguien se está lucrando a costa de los ganaderos y de todos los consumidores”, ha opinado.

Pero también ha destapado un tema del que, según él, no se está hablando. “Tenemos problemas con los animales, una enfermedad hemorrágica que se está cargando a buena parte de los rumiantes de este país y nuestro ministro no acaba de despertar. Esto también está encareciendo nuestros costes de producción. Solo en Extremadura están muriendo más de 400 vacas diarias ”, ha explicado.

Ana Terradillos no conocía ese dato y se ha mostrado de lo más sorprendida: “¿Pero eso qué es? ¡De eso no me había enterado!”. Roberto le dio más datos: “Es una enfermedad que transmite un mosquito. Esto va a encarecer nuestros costes de producción más todavía, van a cerrar muchas más granjas”.