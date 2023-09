Responsable de un hospital de animales exóticos: "Es un problema. Ha causado mucho revuelo entre nuestros clientes"

Llega la Ley de Bienestar Animal que pone fin a la exhibición de animales en escaparates, la compra en tiendas físicas o a través de Internet, los circos con animales, dejar a un perro solo durante días o aplicar la eutanasia a un animal a no ser que sea por extrema necesidad y bajo supervisión veterinaria.

Uno de los puntos más polémicos de esta ley y que más dudas está causando es la lista de animales exóticos que no podrán tenerse en casa. Un equipo de 'La mirada crítica' se ha desplazado hasta un hospital de animales exóticos , donde Adrián Contreras, su responsable, nos ha explicado cómo han reaccionado la mayor parte de sus clientes: "Es un problema porque ha causado mucho revuelo entre nuestros cliente, pero según los últimos comunicados hechos por el director de los derechos de los animales, la mayoría de los animales exóticos más convencionales, como conejos, cobayas o periquitos, sí que van a poder mantenerse en nuestros hogares", ha dicho.

Además ha explicado que los clientes que más preocupados son los tutores de los animales menos corrientes porque "tienen dudas de si sus mascotas van a estar o no en la lista de estos animales permitidos".

Adrián Contreras asegura que la peligrosidad de un animal no depende de él en la mayor parte de las ocasiones, si no de su dueño: "No es más peligrosa una iguana que es un animal herbívoro que un perro en malas manos", ha explicado.