Miguel Montenegro, trabajador de Adif, sobre la posición del cuerpo de Álvaro Prieto: "Si se electrocutó, no cuadra que no estuviese en el suelo"

Para tratar de esclarecer algunos de los puntos negros de esta investigación, 'La mirada crítica' ha hablado este martes con Miguel Montenegro, trabajador de Adif y miembro de CGT, que nos ha explicado el dato que menos le encaja con la versión que se está dando sobre la muerte de Prieto: "La catenaria siempre tiene corriente salvo que se corte por alguna actividad de mantenimiento, pero lo que no es necesario que un tren parado tenga el pantógrafo elevado. Si te da una descarga, lo normal es que entre por un punto del cuerpo y salga por el otro buscando la tierra. Lo que es extraño es que la caída del cuerpo no sea al suelo y apareciera dentro de los bajos del tren... Eso es lo que más raro y lo que no cuadra con lo que se nos está contando", ha analizado.