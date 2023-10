Feijóo, sobre el papel de España en el conflicto de Isarel y Hamás: "Con Belarra lo único que se puede hacer es cesarla"

Alberto Núñez Feijóo no tiene duda alguna: " Pedro Sánchez no está gestionando bien la situación con respecto al conflicto de Israel y Hamás ". El presidente del Partido Popular cree que el papel que España está ocupando en lo relativo al conflicto es invisible en comparación al resto de países occidentales.

Feijóo opina que parte del Gobierno de España no solo no se está manifestando claramente y sin cortapisas en contra del terrorismo de Hamás, si no que en su opinión el papel de nuestro país pone en entredicho la condena supuestamente unánime de los países miembros hacia el grupo terrorista: