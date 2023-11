El secretario general de VOX acusa a los medios de manipular imágenes: "Han olvidado poner las miles de manifestaciones pacíficas"

Las protestas en España se radicalizan por momentos. La nueva y multitudinaria protesta contra la amnistía en Madrid provocó este martes por la noche el colapso del centro de la capital de España debido a una marcha no comunicada que atrapó a miles de ciudadanos y, por segundo día consecutivo, provocó más cargas policiales y violencia en las inmediaciones de la sede socialista de Ferraz .

Este miércoles, 'La mirada crítica' ha podido hablar en directo con Ignacio Garriga, secretario general de VOX, que ha explicado la postura de su partido: "Abascal lo que ha dicho es algo de sentido común, simplemente que no cumpla la policía funciones ilegales igual que haría cualquier funcionario en el desempeño de su labor".

Antes de continuar con la entrevista, ha criticado los vídeos que han podido verse : "Creo que responden al argumentario del PSOE, de Ferraz y a un ejercicio de manipulación y de criminalización de una rebelión patriótica, pacífica... que ustedes solo han sacado unas imágenes de unos personajes que salieron cuando la mayoría de los manifestantes, de manera pacífica, salieron a decir "no" a la amnistía y a decir que no están dispuestos a ver cómo el aspirante a presidir al Gobierno vendía su nación y han olvidado poner las miles de manifestaciones pacíficas que se produjeron por toda España ", ha sentenciado.

Ante estas acusaciones, Ana Terradillos ha respondido y ha salido en defensa de su equipo: "Como usted comprenderá, no le puedo permitir que diga que nosotros tenemos un ideario. Son vídeos muy elaborados y tengo un equipo que trabaja en ellos todo el día y toda la noche. Muchos son vídeos de ciudadanos y no creo que todos ellos estén comprados por el Partido Socialista. Para que lo sepa, aquí no funcionamos con ningún ideario", ha sentenciado la presentadora.