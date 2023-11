Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda, critica el comentario de Feijóo a Pedro Sánchez: "Es una frase de mal perdedor"

Pocas horas después, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, hablaba en directo con 'La mirada crítica'. Cuando Ana Terradillos le ha preguntado si repetiría cargo, Montero ha sido clara: "El Presidente no ha trasladado cuál es su idea de este nuevo ejecutivo, pero lo importante es que la legislatura comience a andar después de una mayoría tan importante que ha inspirado a Sánchez y en especial a la agenta social, que es la que desde el principio ha inspirado la conformación de este Gobierno y más concretamente en el acuerdo con Sumar", ha explicado.

Sobre si habrá o no referéndum de autodeterminación a lo largo de esta legislatura, Montero también se ha pronunciado: "La posición del PSOE ya la conocen. No vamos a promover ninguna iniciativa política que fomente la división. Lo que hemos emprendido es una ruta de devolver a las Instituciones lo que nunca tenía que haber salido de ellas y hacer que nuestro país camine en una misma senda, progresando y conviviendo en concordia. Lo que hemos trasladado es que no y esa es la posición que hemos plasmado en los acuerdos", ha aclarado.