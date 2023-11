Andrés Trapiello, sobre el pacto del PSOE: "Resulta que la ley de amnistía es imprescindible y hace dos meses no necesitaba a Cataluña"

Por otro lado, el escritor comenta que “se habla en encuestas de que el 70% de la población quería ver a Puigdemont delante de la justicia como se nos prometió y ahora resulta que lo imprescindible es la ley de amnistía para pacificar con Cataluña que no necesitaba hace dos meses. Todo este cambio de cosas es lo que hace que la gente esté desconcertada y desilusionada, se nos obliga llevar una vida de trabajo, responsabilidad, cumplimiento para que otros no cumplan las leyes y dividan la sociedad”.

Andrés Trapiello sobre su uso del término “investidura corrupta”: “De manera singular no sé en qué medida es corrupta o no, lo que si sé es que la compra de unos votos para gobernar no es muy diferente del antiguo caciquismo del siglo XIX, no se nos puede vender a una compraventa con pactos, relatores internacionales, no sé cómo se le puede llamar a esto, bonito no es”.