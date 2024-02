La reflexión de Ana Terradillos ante la madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate: "Le han matado"

Paqui ha pedido más medios y que se haga justicia, subrayado los pocos medios con los que contaban en esta peligrosa misión: "Mi hijo sabía el peligro que corría, pero a mí no me lo decía. Sabía que era un buzo, nadador del rescate y no estaba preparado para el trabajo al que le mandaron, aunque ya lo había hecho. No hay derecho a que por falta de medios pase esto. Llevaron a mi hijo a la muerte", ha sentenciado.