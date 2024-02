Madre de Miguel Ángel, guardia civil asesinado en Barbate: "Montaron a mi hijo en un flotador y le llevaron a la muerte"

Muy emocionada, Paqui nos ha contado cómo era su hijo : "No tendría programa para que yo te cuente como era Miguel Ángel porque era una persona increíble, muy buena gente. No se perdía una juerga, pero era el más responsable para trabajar. Era buen hijo, buen padre, buen hermano... Mantiene sus amistades desde que tenía cuatro años y uno de ellos fue el que vino a darme la noticia", ha comenzado.

Francisca ha recordado el fatídico momento en el que conoció la noticia del fallecimiento de su hijo: "El amigo de mi hijo es policía y fue el que vino a darme la noticia. Yo estaba dormida y él me despertó. Encendí la luz y vi a mucha gente fuera de mi casa. No me atrevía a abrir y el amigo de mi hijo fue el que me pidió que abriese. Nada más abrir, le vi la cara y supe lo que le había pasado a mi hijo", ha contado.