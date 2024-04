Esperanza Aguirre desvela cómo ha sido su única y surrealista llamada con Pedro Sánchez

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible reconocido que ha encargado a su equipo en el ministerio rastrear "todas las columnas de opinión" en las que le critican con "todo tipo de insultos físicos". "A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo", ha comentado el ex alcalde de Valladolid.

Este martes, en 'La mirada crítica', Esperanza Aguirre ha respondido a Óscar Puente: "A mí me llaman fea sin parar y eso no es un insulto. Lo que me molesta es que hablemos de estas cosas cuando deberían preguntarle son cosas como cuando el tren a Extremadura dejó de funcionar o de la bajada de precio de los trenes, que quiere que los suban", se ha quejado.