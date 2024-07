Gamarra, secretaria general del PP, sobre la cita de Begoña Gómez en los juzgados: "No puede ser que Sánchez no dé explicaciones"

“Creo que fundamentalmente é stas declaraciones son algo inédito en la historia de la democracia, que la mujer del presidente del Gobierno tenga que ir a declarar a un juzgado por delitos de corrupción y de influencias. Esto tendrá un recorrido judicial en el que esperemos que ella colabore para que se esclarezca y tiene responsabilidades políticas que nos corresponden poner sobre la mesa. Ante esto, lo que no puede suceder es que el presidente el Gobierno no dé ni una sola explicación y hacer como que no pasa nada y que esto es una persecución", explica Gamarra.

"Cuando en el TC miembros del mismo han pasado del Consejo de ministros como ministros del PSOE a magistrados del TC…y ellos mismos no se abstienen, sino que forman parte de la resolución de recursos que afectan directamente a políticos del PSOE en la trama de corrupción pues genera dudas. Creo que una cuestión es una lealtad con el Estado y otra no ser contundentes en lo que consideramos que no va por el camino correcto, uno de los principios que se recogen es que para acceder al TC pues no se pueda pasar del Consejo al Tribunal mediante una puerta giratoria", declara Gamarra.