Anabel Pantoja y Alonso Caparrós triunfan con su cena: Belén les puntúa con chocolate en los dientes y al estilo 'cuñao'

Kiko Matamoros: “Voy a ser honesto las lentejas estaban heladas, me han dado una cuchara sucia y se han helado más. Les voy a dar la mitad, voy a hacer un acto de buena fe y a pensar que estaban medio buenas, le doy dos puntitos a las ventajeas. El pollo me ha gustado, no he probado el de la Pantoja pero el que me han puesto, te lo pueden poner en cualquier tasca, pero le voy a dar tres puntos. Un cinco”.

Kiko Hernández: “Lo de hoy son dos mierdas, las lentejas no me han gustado, el pollo no me ha gustado pero es el truco, si el primero no te lo comes, del segundo te comes hasta los huesos. Yo no como postre, con lo cual yo os doy un 1”.