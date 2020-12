¡Ágatha Ruiz de la Prada y Carlota Corredera ganan ‘La última cena: especial Nochevieja’!

Votaciones

Los votos de los comensales y los chefs han estado de lo más divididos y hasta el final no hemos conocido quiénes iban a ser los ganadores. La chef Begoña Rodrigo ha sido quien, con su decisión, ha coronado a Carlota Corredera y a Ágatha Ruiz de la Prada.

Belén Esteban: “Mi voto es para Ágatha y Carlota por la presentación y por cómo me han sabido los platos. Los de Antonio David y Amador no estaban mal, pero los he visto como muy decorados”.