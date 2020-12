Amador Mohedano era su representante en aquel momento y presuntamente todavía le debe 6.000 euros a Belén por ese bolo . No obstante, la colaboradora no quería que la velada se estropease. "Han pasado ya los años. Es verdad que tuvimos un problema pero yo cuando él ha venido a plató ha ido todo bien. Después de los años yo prefiero recordar los buenos momentos que hemos vivido, con Rosa también. Prefiero dejar atrás lo que pasó", decía evitando responder a la pregunta de Jorge Javier sobre si Amador aún le debe dinero.

"A ver, a mí me dijo Rafael Amargo que me habían pagado más . Es que si contamos, contamos todo", soltaba Belén mosqueada.

Belén muestra su deseo que volver a llevarse bien con Rosa Benito

"Yo lo que no quiero es venir a pelearme sino a disfrutar. Eso pasó muchos años y de verdad prefiero quedarme con las buenas cosas. Guardo buenos recuerdos tanto de Amador como Rosa. Yo Rosa ha sido muy importante en mi vida y me da una pena esta situación, que no nos hablamos. Yo de Amador te voy a contar una cosa. Cuando mi padre estaba malo, se portaron muy bien conmigo. Tanto Rosa como Amador vinieron al hospital a ver a mi padre y esas cosas a mi no se me olvidan", decía Belén emocionada.