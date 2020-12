Lydia Lozano se mosquea con Ágatha Ruiz de la Prada porque ya no es su musa y Belén Esteban se lo reprocha: “Tienes que alegrarte por Mila Ximénez”

Jorge Javier Vázquez sacó en la cena un tema que no le hizo mucha gracia a Lydia Lozano. “Nosotros tenemos la idea de que tu relación con Ágatha Ruiz de la Prada no es tan idílica como nos pretendes contar…”, le comentó el presentador. Ella le miró con cara de sorpresa y le dijo que se queda con las experiencias, como que pasó una semana con la diseñadora en Miami y se divirtieron mucho. Además, soltó una pullita: “Menos mal que está viva y puede decir que estuvimos en Miami juntas, porque si estuviera muerta ya me daríais otra vez la noche”.