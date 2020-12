Antonio David se encara con la chef Begoña Rodrigo en pleno cocinado: “Tú te has vuelto loca”

La chef asegura que ella le habría despedido de su cocina porque ha llegado tarde y hace lo que quiere

El colaborador no se había enterado de que las uvas del postre requerían una elaboración

El chef Miguel Cobo le ha recriminado a Antonio David su actitud

Antonio David Flores y la chef Begoña Rodrigo han tenido un encontronazo durante el cocinado. El colaborador de ‘Sálvame’ estaba centrado en el segundo plato, la lubina, cuando la chef ha querido saber cómo llevaban el postre él y su compañero, Amador Mohedano. Antonio David le ha contestado de mala maneras porque se pensaba que el postre eran uvas normales y que no podían cambiar el menú en pleno cocinado. “Sí, claro, tú te has vuelto loca”, le ha espetado. La respuesta de Begoña Rodrigo ha sido de lo más tajante: “Yo no tengo la culpa de que tú no te hayas leído siquiera lo que tenías que venir a hacer”.

Durante la cata de los postres, el otro chef presente en el programa, Miguel Cobo, le ha recriminado a Antonio David su actitud y la falta de respeto que ha tenido con Rodrigo. “Cuando algo se te cambia en una cocina tienes que continuar y terminar para que los clientes coman. Y a un jefe de cocina, en este caso la chef que es quien te está guiando, no puedes contestarla nunca. Yo te tendría en mi cocina en el cuarto de abajo, si me dijeras lo que le has dicho a ella”, le ha espetado.

Antonio David ha pedido disculpas a Rodrigo por su contestación y su actitud. “Ha sido un momento en el que me he enfadado porque el postre no le teníamos controlado”, ha dicho el aludido.

‘Zascas’ durante el directo