Cristina Cifuentes nunca ha cocinado (o al menos no lo ha hecho en al menos 30 años) pero lo ha dado todo en los fogones de ‘La última cena’. Además, se ha sincerado sobre ella y la hemos conocido un poquito más. El que cocina en casa es su marido y no solo eso: “Me lleva el café por las mañanas a la cama, que esto tiene más mérito, desde hace 33 años todos los días”.

Se dio cuenta de que no tenía vida y reconocía: “Tengo con mis hijos cierta deuda porque no les he dedicado el tiempo que debería y estoy intentando recuperarlo”. Ahora se queda con lo bueno y, tras reflexionar, cree que si volviera atrás habría cometido otra vez “los mismos errores”.

Su hija Cristina reía y nos hablaba de ese “vínculo especial” con los padres: “Si no estamos ahí los unos con los otros para apoyarnos, nadie lo va a estar”. En cuanto a las ausencias, reconocía que de pequeña podía no comprender, pero con el tiempo sí: “Ves la dedicación cuerpo y alma que tenía a su trabajo, lo hacía con pasión y devoción. Lo importante no es la cantidad de tiempo sino a nivel cualitativo y a mi madre no se le puede reprochar nada porque le tiempo que ha tenido lo ha dedicado al 100% a su familia”.