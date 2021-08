“Es que son mi debilidad, pero esto no va de llorar, va de alegría”, decía Lucía mientras sus hijos sonreían y le animaban: “Tenemos una madre maravillosa y única” (…) “¡Por mi madre lo que haga falta!”, decían. Además, daban las gracias a Paz y al programa, unas palabras a las que se unía Lucía: “Me lo he pasado bomba, esta gente es maravillosa”.

Entre lágrimas, Paz Padilla le reconocía su capacidad de amar y Lucía se emocionaba aún más: “La que más me enseñó ha sido Bimba con su partida, es la que me ha enseñado, ahí te das cuenta de que nacemos para morir, pero la muerte es un paso más allá, es la muerte de este físico, no de tu corazón, de tu alma, de tus amores, no sabría explicarlo”.