Aprobado raspado para la cena de Kiko Jiménez y Rafa Mora

Antonio Montero: “El arroz es lo peor que he comido en mi vida, es increíble. Lo otro me ha gustado, hasta lo que estaba duro… Porque os quiero y quiero que os arregléis, os voy a dar un seis”.

La puntuación de los chefs

Sergi Arola: “Ha sido bastante frustrante, no me gusta el rollo que han montado. He echado de menos porque la cocina no es algo tan complicado, si hubieseis planteado propuestas serias no hubiéramos impuesto ningún plato. El menú de hoy era muy fácil, así que lo siento tenéis un 4”.