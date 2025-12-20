Antía Troncoso 20 DIC 2025 - 14:12h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', al límite, carga duramente contra su expareja Manuel González: "No eres un santito"

Manuel González le pide a Gabriella Hahlingag todos los regalos que le hizo durante su relación: "Es muy cutre"

¡Gabriella Hahlingag ha llegado a su límite! La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' explota contra su exnovio, Manuel González y saca las pruebas que demuestran que este le fue infiel durante su relación sentimental. Además, tras el acercamiento que está mostrando en las últimas semanas el gaditano con su exnovia Lucía Sánchez, la influencer, muy enfadada, asegura que su expareja la esté intentando "dejar por los suelos" al decir la única a la que considera su ex es a la madre de Mía.

Hace dos meses, Gabriella confirmaba su ruptura con Manuel González a través de un bonito comunicado en declaraba que estaría para su expareja siempre que lo necesitase porque "amar también es dejar ir". Sin embargo, esta paz y tregua duró poco, pues desde que se hizo pública su separación, la expareja ha entrado en una guerra mediática. Incluso, protagonizaban un tensísimo enfrentamiento durante su reencuentro como colaboradores en 'El debate de las Tentaciones'.

Y es que la relación entre la murciana de origen rumano y el gaditano fue muy cuestionada desde el primer momento. Ya durante su relación se hablaba de una posible infidelidad de la influencer con el cantante JC Reyes y, aunque en ese entonces Manuel decidió creer a Gabriella, lo cierto es que este rumor, junto a muchos otros, hizo que la relación saltase por los aires y que el de Cádiz terminase abandonando la casa en la que vivía con la ex de Álex Girona.

Las pruebas que demuestran la infidelidad de Manuel a Gabrilla

Ahora, la murciana, muy cansada de guardar silencio, estalla contra su exnovio en sus redes sociales y saca a la luz las pruebas que demostrarían que este le ha sido infiel. "Mi cara al ver las tonterías que dice de mí, pero las que ha hecho él se las tiene calladas porque eso le tumbaría su papelón y el aplauso fácil", escribía la influencer en una imagen en la que compartía dos capturas de unas conversaciones que confirmaban que Manuel le había puesto los cuernos durante su relación.

En la primera captura, una chica le aseguraba que una de sus amigas se había liado con el gaditano en un bolo que tuvo lugar el 16 de octubre. Pero esto no se quedaba solo aquí sino que, además, en la segunda imagen la propia chica con la que Manuel le había sido infiel se lo confirmaba.

Muy enfadada, Gabriella saltaba contra su expareja: “He decidido soltar alguna pincelada porque este señor cada vez que pilla un minuto ya está hablando de mí, dejándome por los suelos… Tu no eres un santito. Yo pensaba que el haber compartido mi vida con una persona x tiempo no quedaba bien soltar los trapos sucios, pero es que como no para y está con la tiradera, pues que toda la gente sepa cómo eres, mi vida”.

"Si leéis bien esta conversación, el 16 de octubre me puso los cuernos y yo le dejé el 18, pero es que al casero ya le había manipulado. El casero me dice que me tuvo que hacer una mentirijilla piadosa porque se lo pidió Manuel, porque el el día anterior, el 17, ya le había dicho al casero que quite su nombre del contrato", explicaba Gabriella.

Además, la influencer vuelve a negar haber sido infiel a Manuel: "Durante nuestra relación no le he hecho nada y me he portado de 10 tanto con él como con su familia y su hermanita, para que ahora de la nada vayan rajando como si yo fuera aquí Fiona. Se ha acabado la tontería ya, me he cansado de guardar silencio".

Gabriella explota contra Manuel y su hermana Gloria

Además, Gabriella Hahlingag iba más allá y mostraba la captura de una conversación con Manuel en el que este le pedía que le devolviese una cámara que le había regalado. Algo que confirmaría la información dada por el videopodcast 'En todas las salsas', que sostenía el de Cádiz le está pidiendo a su exnovia todos los regalos que le hizo cuando estaban juntos.

Respecto a este tema, la murciana explotaba contra Gloria, la hermana de Manuel, que la ha acusado de usar las cosas de su hermano: "Él aquí se dejo dos o tres camisetuchas. Todas en cualquier momento de nuestra vida nos hemos puesto una camiseta del ex. Pues se ha dedicado a decir que utilizo las cosas de su hermano y no las devuelvo. Tira también tú por ahí nena, que sois muy pesados los dos."

"Como ponga yo más cosas, se acaba el aplausito porque recuerdo que ha lloriqueado por todos los platós diciendo que estaba enamorado de mi y luego intentó dejarme por los suelos diciendo que la única que le pude desequilibrar, desestabilizar y que considera su ex es Lucía, cuando ha rajado de ella lo más grande, anda ya", sentenciaba.