Las votaciones a la cena de Mila Ximénez y Antonio Montero: “A mí no me ha gustado casi nada”

Los chefs les dan muy buena nota, pero sus compañeros no tanto

Mila Ximénez y Antonio Montero han sido los anfitriones de la noche en el segundo programa de ‘La última cena’. Han ofrecido un menú de arroz caldoso con perdiz, riñones con patata y un postre ideado por la chef Begoña Rodrigo del que no han sabido captar la esencia. Tras probar los tres platos, los colaboradores y los chefs han dado su opinión más sincera. Estas han sido sus votaciones:

Belén Esteban (vota desde su casa, en Paracuellos del Jarama): “Yo les doy un bien, les doy un seis. A mí el plato que más me ha gustado ha sido el arroz, estaba muy bueno. El postre estaba bueno, pero el segundo plato… me lo he comido… pero yo les doy un seis”.

Chelo García Cortés: “Mi nota coincide con la de Belén, es un seis. Me ha gustado el primero por el sabor, el segundo me ha gustado también, pero el postre no”.

Kiko Matamoros: “He repartido 3,3 puntos por plato y al primero le he dado un dos a pesar de que me lo han servido hirviendo y que había que bucear para encontrar la perdiz. El segundo plato tiene un 2,5, le hubiera dado un tres si hubiera estado calentito. Me ha gustado. El postre no me ha gustado nada. Les voy a dar un cinco, que es un aprobado”.

Lydia Lozano se ha marchado antes de las votaciones. Cuando se la ha mencionado, Mila Ximénez ha vuelto a arremeter contra ella: “No voy a cenar con Lydia Lozano en mi vida”, ha afirmado.

Marta López: “No me ha gustado casi nada. Un cuatro. Lo siento, con toda la pena de mi corazón”.

Alonso Caparrós: “El primer plato, donde tenía que haber perdiz, estaba bueno. A algunos riñones les hacía falta una diálisis, pero también estaban buenos. El postre tiene mérito. No me ha gustado mucho, pero os habéis apoyado, habéis hecho equipo. Así que mi puntuación es un siete. Excepto el postre, no he comido mal”.

María Patiño: “Haciendo uso de mi memoria, me parece un menú con más dificultad que el de Kiko y Lydia. Han trabajado con menos ayuda de los chefs que Lydia y Kiko la semana pasada y hay que tenerlo en cuenta. Los sabores bien, presentación regular. Le voy a dar la misma puntuación que a Lydia y Kiko, un siete”.

Anabel Pantoja: “Siendo coherente pondría un suspenso por la tensión. Pero por todo lo que habéis luchado, os voy aponer un siete”.

Notas de los chefs

Begoña Rodrigo: “Me parece súperinjusto lo que está haciendo Kiko. La semana pasada les ayudamos a todo, cosa que hoy no hemos hecho. Tendrías que ser más honesto a la hora de puntuar, no me parece justo. Iban muy bien, pero no han sabido rematar la faena. Me ha gustado mucho verlos trabajar y por eso les voy a dar un siete”.

Sergi Arola: “Me ha sorprendido maravillosamente el carácter casi entre paternalista y hermano mayor de Antonio a Mila. Los platos tenían su dificultad y han cocinado en directo. Solo por eso les doy un ocho”.