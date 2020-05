Lydia Lozano se niega a arreglar las cosas con Mila Ximénez y cumple su amenaza: “Cuando digo que me voy, me voy”

“Sí, me voy a ir. Yo no voy a arreglar nada con una persona que dice que yo he hecho un numerito ahí”, explicó Lydia refiriéndose a las palabras de Mila cuando recogió sus cosas y se marchó. La colaboradora lleva dos semanas muy difíciles porque el tema de Ylenia Carrisi ha vuelto a estar de actualidad y ella, a pesar de que no quiere tocar el tema, afirma que ha estado “aguantando y pasándolo fatal”.

Lo que peor la ha sentado a Lydia ha sido cuando Mila ha insinuado que sus lloros en ‘Sálvame’ están “escaletados”, es decir, que siempre los hace a la misma hora. “Me parece muy feo que lo diga una persona que está trabajando aquí. Que están escaletados me parece lo más feo que me han dicho en mi vida”. Llegados a este punto, Jorge Javier Vázquez ha defendido a Mila: “Ha sido un comentario, estaba hablando con Begoña, sin maldad”. Pero no ha convencido a la colaboradora, ha seguido en sus trece con que se iba a marchar a su casa: “Yo no hago numeritos, por eso ahora me voy a mi casa. Cuando digo que me voy, me voy. Como esta noche”.