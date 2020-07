La cena “incomible” de Rafa Mora y Kiko Jiménez: Lydia Lozano se atraganta y Matamoros pide una indemnización

El amago de abandono de Rafa Mora

Por ello, su cocinado en ‘La última cena’ se esperaba tenso… aunque quizá no tanto. Han empezado con un amago de abandono de Rafa cuando Kiko le ha denominado como el “experto del engaño” y ambos se han reprochado lo que han dicho de sus exparejas: “El pienso para los cerdos lo compras en otro sitio”, decía Rafa y se marchaba del plató dispuesto a no volver a cocinar…

El enfado de Sergi Arola y Begoña Rodrigo

“Es vergonzoso”, decía Sergi Arola tras el cocinado y es que no ha visto nada igual en la cocina: “No se merecen estar aquí. No había visto nada así en toda mi carrera”.

La paella “incomible” de Rafa y Kiko: “Es arroz con cosas”

El primer plato no ha mejorado la situación. Más que paella, era un “arroz con cosas” y algunas de ellas no eran comestibles, como los caracoles, que Sergi Arola ha tirado a la basura. Y no ha sido el único, Lydia Lozano se ha levantado corriendo de la mesa para evitar comérselos y Kiko Matamoros ha apuntado que, si le ponen este plato en un restaurante, pediría una indemnización.