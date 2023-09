En el año 2000, Yurena llegó a nuestras vidas con el nombre de Tamara y envuelta en un fenómeno mediático, musical y social. Dos décadas después, la artista hace balance de su carrera y afirma que, cuando comenzó, “muchos medios de comunicación me masacraron”: “Me insultaron y a la que más me duele (su madre). Había colaboradores que aseguraban que mi madre les pegaba y no es verdad”.