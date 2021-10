En las declaraciones recogidas por el programa, Alejandro declaraba estar un poco harto de los comentarios del ex de Susana: “ Los comentarios de Gonzalo me parecen un poco cargantes y siempre lo lleva por el mismo lado. Al final creo que, en la convivencia, a la mayoría nos la hace un poco complicada”, comentaba.

Después, era Juliá quien pretendía sembrar la duda: “Escúchame, allí has visto cosas, pero tampoco has visto todo lo que ha pasado aquí, ya te lo digo. Pero no te lo podemos contar. Ya te dije que cuando Mayka se lo pasa bien, se lo pasa muy bien”. “¿Y tú como sabes que yo no he visto nada?”, le contestaba Alejandro.