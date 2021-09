Fani y Julián se besaron en la piscina

Andrea saltó de la cama en mitad de la noche para enterarse del 'salseo'

Gonzalo acusa a Fani de no tener principios

La temperatura en Villa Playa está subiendo a niveles que pocas veces habíamos visto y es que en la fiesta de cumpleaños de Fani, esta y Julián se besaron en la piscina ante los ojos de la gran mayoría de sus compañeros. “Me estoy quedando muerta, no puedo con tanto”, decía Marina mientras que Lester les decía a los compañeros que no fuesen chivatos y se centrasen en sus cosas.

Andrea, que se encontraba con Manuel en la cama, bajaba rápidamente al salón para saber si lo que le acababan de contar era cierto: “Vengo a saber si es verdad o mentira, porque me ha llegado la noticia y pensaba que se lo habían inventado”, comentaba mientras que el resto de los compañeros le confirmaba la noticia. “Yo no he visto el beso de Fani y Julián en primera persona y me da mucha pena, porque me hubiera gustado verlo”, comentaba poco después.

Gonzalo Montoya carga duramente contra Fani

Gonzalo Montoya y Fani también tienen muchas cuentas pendientes. Lo pudimos ver en el Círculo de Fuego protagonizado por ambos. El ex de Susana arremetía duramente contra ella por haberle hecho daño a su amigo Christofer. Al ver que Fani y Julián se habían besado, Montoya no dudaba en cargar duramente contra ella: “¡No te mereces una mierda! No sabes amar. No sabes querer. Los valores de Fani no valen nada”, le decía al resto de compañeros.