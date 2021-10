Los desencuentros entre Patry y Cristian continúan en Villa Playa. Esta vez, todo comenzaba por un juego propuesto por Marta Peñate con algo de mala intención, según apuntaba Pablo. Marta proponía jugar a ‘Yo nunca’ y la primera frase iba directamente a por Patri: “Yo nunca me he insinuado al amigo de mi novio”.

Patri no quería entrar en el juego de Marta y decidía apartarse del grupo, pero Cristian no quería volver a quedar de mentiroso así que iba directo a hablar con ella: “A ver si es verdad o mentira. No quiero me mienta nadie. Eres una falsa. Quería callarme, pero ahora te voy a explicar: Cada vez que hablamos tonteas conmigo. He estado en Canarias y has tonteado conmigo en Canarias hace un mes”, contaba.