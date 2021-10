Desde que Alejandro, Patri y Lucía llegasen a Villa Playa, estamos viendo al novio de Mayka un tanto disperso y dudoso de lo que podría estar pasando con su novia en la otra villa. Por eso, decidió pedir consejo a Gonzalo Montoya, quien también conoce muy bien a Mayka, aunque ella ya le dejó las cosas bastante claras al ex novio de Susana Molina.

“Honestamente, tú, que eres un pibe que te percatas de las cosas, ¿Tú crees que Mayka me quiere?”, preguntaba Alejandro. Gonzalo contestaba que Mayka es una persona muy dependiente de su pareja, pero la frase más demoledora la pronunció después: “Te digo una cosa, es lo que ha demostrado, ser una persona infiel y fin. Y yo se lo he dicho aquí 200 veces”, le contestaba.

Sin embargo, Alejandro no pensaba como él y aseguraba que lo que le pasó a Mayka con Pablo le podría haber pasado a cualquiera de ellos: “Aquí todos somos infieles, yo el primero y no la puedo juzgar tampoco”. Montoya, no contento con la respuesta de su compañero, dejaba una duda en el aire: “Que ella no sabemos lo que ha hecho ni mucho menos. Bueno, yo sí lo sé, tú no”.

Alejandro no entiende la actitud de Gonzalo

En los totales ofrecidos por Alejandro, deja claro que no entiende por qué Gonzalo le hace esos comentarios: “No sé por qué Gonzalo me mete tanta caña con Mayka, a veces pienso que lo único que quiere es cargarse mi relación”, confesaba. Algo parecido a lo que ya dijo Fani sobre Montoya cuando hizo unas duras críticas a lo que pasó con Julián.

Lucía va en busca de Alejandro

Al verle pensativo, Lucía era la que se acercaba a Alejandro a preguntarle que cómo se encontraba. El novio de Mayka le hacía saber que lo que había pasado con ella después de las declaraciones de Bela, estaba empezando a preocuparse de lo que pudiera pasar en la otra villa. Sin embargo, Lucía le daba un gran consejo: “No desconfío de Isaac, hasta que no me lo pongan aquí no desconfío. Pues tú igual”.

Gonzalo da poco futuro a Alejandro y Mayka

Algunos de los participantes se encontraban en la piscina de Villa Playa y Alejandro volvía a desahogarse con ellos asegurando que lo está pasando realmente mal, aunque, cuando Gonzalo le pregunta si confía en Mayka, tiene claro que por supuesto: “Yo sí que confió en Mayka, sinceramente. Yo soy el primero que puedo caer, pero me fio de ella. Pero aun así siempre tienes la movida: el ex, tú… Este es un ambiente que yo no controlo, vosotros os conocéis, pero yo no”, comentaba.