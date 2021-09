Mayka dice en Villa Playa que Óscar, Pablo, Gonzalo e Isaac quieren tener relaciones sexuales con ella

Alejandro cree que su relación con Mayka podría ser “una tirita” para olvidar a Pablo

Alejandro cree que Mayka puede caer en la tentación porque “es una persona muy influenciable”

Alejandro se ha enfrentado a su primera hoguera en ‘La última tentación’ bastante nervioso, como él mismo confesó. En las imágenes de Lucía ya vio el acercamiento de Isaac y Mayka y eso le preparó para lo que estaba por venir: “Hombre, decirle que es la más guapa y la risita es un tonteo”, valoró el extronista.

Ahora le tocaba a él ver las imágenes de Mayka y no le sentaron nada bien. Al principio comenzó confiando totalmente en su novia y asegurando que entre Pablo y ella no quedaba nada de su antiguo amor… aunque a medida que iba viendo imágenes su opinión fue variando. “Pablo quiere volver y Mayka podría volver si quisiera, ¿por qué no está con él”, se preguntaba. Pero las imágenes de la expareja en la casa le hicieron cambiar de parecer: “Quizá tengan algo pendiente que no han resuelto y yo soy una tirita”.

Alejandro estalla contra Mayka

Lo que más le molestó a Alejandro no fue un tonteo de Mayka, ni siquiera una cercamiento: fue un comentario en el que afirmaba que Gonzalo, Óscar, Pablo e Isaac querían tener sexo con ella. Esas palabras sentaron muy mal a su novio, que estalló contra ella: “A mí me mata el tener que verlo, pero lo agradezco. Me da vergüenza que la gente de fuera pueda ver que yo estoy con una persona así”.

Sandra Barneda le preguntó si se esperaba que Mayka pudiera comportarse así y él no lo negó: “Siempre he tenido una pequeña duda, pero siempre he querido confiar en ella. Me da una pena terrible, te lo juro. Pensaba que sería incapaz de comportarse así”.