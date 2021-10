Andrea estaba preocupada por lo que Manu pudiera estar pensando de ella . La participante pedía su opinión a Óscar y Pablo, cuando en ese momento llegó Jesús. "Te has equivocado. yo pensaba que iba ser un pringado y me ha caído bien. Eres runa tía físicamente top , ten también una mente top", le decía el sevillano.

" Ahórrate algunas cosas , hay que tener empatía en la vida, la empatía es mucho. Yo sé los que es estar en el otro lado. Que te gusta Manu, te lo compro, pero que un chaval de 22 años tenga que escuchar lo que tiene que estar escuchando. No hagas lo que no te gusta que te hagan . Lo has humillado muchas veces", le aconsejaba el novio de Marina.

Andrea se ha confesado con sus compañeros y ha explicado que hay muchas cosas que no saben de Roberto: "Yo empecé a desconfiar de él porque a mí me gusta sentirme especial y me decía: 'nunca me había acostado con nadie en el coche, nunca había llevado a una chica a cenar'. Luego me di cuenta de que hacía lo mismo con todas. Yo al menos soy clara. Él va de buenecito", decía.