Andrea confirma que tuvo algo con Manuel una semana antes de ir a ‘La Última Tentación’

Era Óscar el primero que le preguntó a Andrea sobre el rumor de que había tenido algo con Manuel tan solo una semana antes de coger el vuelo que los llevaría a las playas de República Dominicana. Sin embargo, ella daba a entender que no había pasado nada. Algo que Roberto, su novio, no se creyó cuando Christofer le contaba lo que supuestamente había pasado.

Pero con la llegada de Manuel, Andrea no pudo ocultar más lo que pasaba. Era Sandra Barneda la primera en preguntar a Andrea qué le parecía la llegada de Manuel a la Villa: “Me parece bien. Lo conocí hace poco y nos llevamos bastante bien”, respondía. Pero Gonzalo Montoya lanzaba una pregunta que destaparía toda la verdad: “¿Hubo carricoche?”. “No, me llevo muy bien con él”, contestaba Andrea.

“Andrea, acabamos de jugar al juego de la sinceridad, me gustaría que no lo rompierais. Manuel, ¿pasó algo entre vosotros?”, preguntaba la presentadora ante un más que esclarecedor silencio del gaditano. “Su cara lo ha dicho todo”, comentaba Óscar. “Ella ha dicho que no pasó nada, yo tampoco. Pero bueno, aquí somos mayorcitos y nos damos cuenta de las cosas”, comentaba Manuel después.