'La Última Tentación' está que arde y las sorpresas no terminan. Sandra Barneda ha anunciado que durante el 'Debate de las tentaciones' se iban a conocer tres avances exclusivos y uno de ellos ha sido que Marina tendrá un 'cara a cara' con una persona que removerá la convivencia de todos. Todo el mismo día en el que la madre de Marina ha asegurado que ella no está con Isaac porque no quiere.