“¿Te gustaría que lo hiciera yo con tu novia? ¿Te gustaría que yo forzara ahí la situación?”, le espetó Christofer a Lester delante de todos sus compañeros. Mayka e Isaac intentaron calmarle diciendo que las cosas no fueron así y que Lester no forzó la situación. El novio de Fani, aunque enfadado, reconoció que la culpa de lo ocurrido entre Fani y Julián no era de Lester, sino de su novia: “Si una persona no quiere [besarse], echa la cabeza para atrás”, dijo, dolido. A pesar de todo, Lester se disculpó: “No me voy a excusar, tío. Me siento culpable por no haberlo parado”.