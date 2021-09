Ambos se han puesto en silencio cara a cara , mirándose a los ojos, y en lo que parecía que había tensión llegaba el primer piropo del padre de 'Lobo' : "Hay que reconocer que es muy mona, ¿eh?" , lo que desataba las risas de los presentes y la sorpresa de Sandra Barneda: "No has tardado ni diez segundos, se nota que tu hijo es tu hijo".

Los reproches venían después de esto, Xiscu ha explicado que no entiende la actitud de Marina porque a él le cae muy bien: "Soy del club de fans de Marina, a mí me encanta. Yo la he conocido y es una tía acojonante, por eso veo que el papel de victima no le pega nada". Y su madre le ha replicado: "No le pega porque tu hijo le ha hecho mucho daño, tu hijo y Lucía le han hecho mucho daño".